В орловскую больницу имени Семашко поступило новое оборудование

Фото: БСМП им. Н.А.Семашко

В августе 2024 года в отделение ультразвуковой диагностики больницы им. Семашко закупили фиброскоп. Это позволит проводить более точную диагностику желудочно-кишечного тракта.

Прибор предназначен для проведения фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) — исследования, которое помогает выявить патологические изменения в желудке и кишечнике. Гибкий зонд нового оборудования позволяет проникать в труднодоступные полости и вовремя обнаруживать проблемные участки.

Процедура ФГДС часто назначается пациентам с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастритом.

Ранее сообщалось о планах обновить операционную в больнице, сообщает «Орелтаймс«.