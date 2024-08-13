В Орловскую область были перемещены 1 433 человека из приграничных районов Курской области

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

В Орловскую область в августе 2024 года были перемещены 1 433 человека из приграничных районов Курской области. Эта информация была озвучена на оперативном штабе Орловской области, заседание которого провел Губернатор Андрей Клычков.

На встрече присутствовали: руководитель УФСБ России по Орловской области Вячеслав Князьков, главный федеральный инспектор по Орловской области Эдуард Голованев, начальник управления по обеспечению безопасности и правопорядка Вадим Зыков, а также представители силовых структур и правоохранительных органов региона.

Губернатор Клычков уточнил, что ежедневно в регион прибывают от 200 до 300 жителей из приграничных районов Курской области.

«Сегодня мы обсудим вопросы, связанные с организацией приема вынужденных переселенцев из Курской области. В настоящее время в регионе находятся 1 433 человека. Около 800 жителей разместились в пунктах временного размещения, остальные нашли жилье самостоятельно», — отметил Клычков.

Кроме того, глава региона поручила муниципальным властям увеличить количество мест для размещения вынужденных переселенцев, сообщает «Портал Орловкой области».