В Орловскую область поступила новая партия вакцины от гриппа

В Орловскую область 20 августа 2024 года поступило почти 90 тысяч доз вакцины от гриппа. Всего в регион привезли три вида препарата, два из которых уже знакомы пациентам и врачам.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области, на первом этапе в регион доставили более 28,6 тыс. доз детской вакцины «Ультрикс квадри» и более 61,2 тыс. доз вакцин для взрослых — «Совигрипп» и «Флю-М». Последняя вакцина поступила в Орловскую область впервые.

Специалисты Департамента здравоохранения рекомендуют жителям региона не откладывать вакцинацию. Первая партия препарата обычно быстро заканчивается. При этом в ведомстве уточняют, что не нужно ждать начала осени, чтобы сделать прививку. Вакцины уже доступны в поликлиниках. Для вакцинации достаточно прийти в медучреждение по месту жительства.

Вторая поставка вакцины запланирована на 1 ноября 2024 года. К этому времени в регион должны поступить почти 36 тыс. доз детского препарата и почти 73 тыс. доз взрослого. Всего в этом году ожидается поставка 259 тыс. доз вакцины для взрослых и более 77,7 тыс. доз для детей, сообщает «Орелтаймс».

Ранее мы писали, что всего регион ожидает поступления 337 тысяч прививочных доз. Вакцина уже распределяется по медицинским учреждениям области, где идёт подготовка прививочных кабинетов. Об этом Румянцев рассказал телеканалу «Первый Областной».