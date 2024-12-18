В Орловскую область поступила партия инсулина — 500 упаковок: стало известно, когда его можно получить

Фото: niva-kurtamysh.com

Сегодня, 18 декабря 2024 года, стало известно, что в Орловскую область поступила партия инсулина — 500 упаковок. Эту новость сообщил Олег Ревякин, заместитель губернатора по социальной политике. Он также отметил, что некоторые поставщики не всегда выполняют свои обязательства в полном объёме, что вызвало обеспокоенность среди инсулинозависимых жителей региона, пишет newsorel.ru.

Уже с 19 декабря 2024 года орловцы смогут получить необходимые медикаменты. А в конце декабря ожидается ещё одна поставка инсулина, также в количестве 500 упаковок.

-В Орловской области инсулинозависимых пациентов более 1800 человек. Ежегодно их число растет, в среднем на 300 человек, — рассказал чиновниках о масштабах вопроса.

Ранее мы писали про защиту медиков: уголовная статья 238 УК РФ больше не коснётся орловских врачей.