В Орловскую область поступила первая партия вакцины от гриппа

Сегодня руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев сообщил о поступлении в Орловскую область первых 99 тысяч доз вакцины против гриппа.

Всего регион ожидает поступления 337 тысяч прививочных доз. Вакцина уже распределяется по медицинским учреждениям области, где идёт подготовка прививочных кабинетов. Об этом Румянцев рассказал телеканалу «Первый Областной».

По словам руководителя, вакцинация населения стартует в сентябре. В текущем году медики должны привить от гриппа не менее 60% жителей региона, сообщает «Орелтаймс«.