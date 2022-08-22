22 августа 2022



В Орловскую область прибудет «Поезд Победы» (12+)

«Поезд Победы – Дорога памяти» 25 и 26 августа совершит памятные рейсы по местам боевой славы Орловской области в честь 79-й годовщины Победы на Курской дуге.

Пассажирами поезда станут ветераны войны и труда, руководство Орловской области, работники железнодорожного транспорта, волонтёры. Поезд отправится с вокзала Орла после торжественного митинга.

В четверг, 25 августа, «Поезд Победы» проследует по маршруту Орёл –Верховье, а 26 августа по маршруту Орёл – Глазуновка – Мценск. В пути следования участники акции примут участие в торжественных митингах, возложат цветы к памятникам воинам-освободителям и железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, посетят краеведческий музей.

Для пассажиров Поезда Победы на станциях Залегощь, Верховье, Змиёвка, Глазуновка и Мценск запланированы концертные программы и угощение солдатской кашей.

 

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Опубликовано 22 Авг 2022 в 13:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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