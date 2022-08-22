В Орловскую область прибудет «Поезд Победы» (12+)

«Поезд Победы – Дорога памяти» 25 и 26 августа совершит памятные рейсы по местам боевой славы Орловской области в честь 79-й годовщины Победы на Курской дуге.

Пассажирами поезда станут ветераны войны и труда, руководство Орловской области, работники железнодорожного транспорта, волонтёры. Поезд отправится с вокзала Орла после торжественного митинга.

В четверг, 25 августа, «Поезд Победы» проследует по маршруту Орёл –Верховье, а 26 августа по маршруту Орёл – Глазуновка – Мценск. В пути следования участники акции примут участие в торжественных митингах, возложат цветы к памятникам воинам-освободителям и железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, посетят краеведческий музей.

Для пассажиров Поезда Победы на станциях Залегощь, Верховье, Змиёвка, Глазуновка и Мценск запланированы концертные программы и угощение солдатской кашей.