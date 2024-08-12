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В Орловскую область прибыла молодая курянка на девятом месяце беременности

Светлана Соколова
12 августа 2024
Фото: mo-24.ru

В Орловской области, среди прибывших в августе 2024 года жителей приграничных районов Курского региона, оказалась беременная женщина на девятом месяце. По данным «Первого областного», её сразу направили в Орловский перинатальный центр, где она проходит дополнительные обследования.

— Все у пациентки хорошо. Срок доношенный,

— рассказала врач вынужденной переселенки.

Напомним, что из-за активных боевых действий в Курской области более 76 тысяч жителей приграничных районов были вынуждены покинуть свои дома. Орловская область приняла свыше 800 человек.

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