В Орловскую область прибыла молодая курянка на девятом месяце беременности

В Орловской области, среди прибывших в августе 2024 года жителей приграничных районов Курского региона, оказалась беременная женщина на девятом месяце. По данным «Первого областного», её сразу направили в Орловский перинатальный центр, где она проходит дополнительные обследования.

— Все у пациентки хорошо. Срок доношенный, — рассказала врач вынужденной переселенки.

Напомним, что из-за активных боевых действий в Курской области более 76 тысяч жителей приграничных районов были вынуждены покинуть свои дома. Орловская область приняла свыше 800 человек.