В парке «Орловская крепость» состоится традиционная ярмарка «Вино-Сыр, Хлеб-Мед на «Стрелке»: программа мероприятий

В парке «Орловская крепость» 16 и 17 августа 2024 года состоится традиционная ярмарка «Вино-Сыр, Хлеб-Мед на ‘Стрелке'», утверждённая мэром Юрием Парахиным. 16 августа (пятница) ярмарка будет работать с 15:00 до 22:00, 17 августа (суббота) – с 10:00 до 22:00.

Посетители смогут ознакомиться с разнообразием винодельческой продукции, исключая коньяк, бренди и виноградную водку, а также приобрести аксессуары для вина, включая штопоры и средства для его охлаждения, сувенирную продукцию и специализированную мебель. Любителей гастрономии ждут натуральные и плавленые сыры, колбасные изделия, мясные деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также мед и другие продукты пчеловодства. Для интереса к ремеслам представлены сувениры из керамики, текстиля и дерева.

Дополнительно для гостей будет функционировать фудкорт.