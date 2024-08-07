В парке «Орловское полесье» баклан и серая цапля вцепились за добычу: видео

В объектив фотоловушки национального парка «Орловское полесье» попали кадры напряжённой борьбы между двумя прожорливыми пернатыми. Баклан и серая цапля, видимо, искали рыбу в водоёме и не поделили добычу. Смотрите видео по ссылке.

Цапля, не выдержав конкуренции, попыталась прогнать незваного гостя со своей территории. Чем закончилась эта стычка — неизвестно, но, кажется, ни одна из птиц не осталась голодной.

Бакланы широко распространены по всему миру. Эти птицы обитают на морских побережьях континентов и островов, а также по берегам рек, озёр и на заболоченных территориях.