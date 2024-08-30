В Пермском крае бывший боец ЧВК «Вагнер» объявлен в розыск по подозрении в убийстве девушки и её дочери

Фото с Tг канала Осторожно новости

В Чусовом, на территории Пермского края, обнаружены тела 27-летней женщины и ее семилетней дочери. По данным Telegram-канала «Осторожно новости.», в розыске находится бывший боец частной военной компании «Вагнер» по имени Артем Бучин.

По словам близких, у Екатерины, которую убил Артём Бучин, родственников почти нет. Она воспитывалась в приёмной семье, поэтому средства на похороны собирают своими силами. Прощание пройдёт в Чусовом в это воскресенье, но нужной суммы пока нет.

Два года назад 27-летний Бучин совершил убийство 23-летней медсестры Татьяны Рекутиной в Чусовом. Девушка покинула бар на такси и исчезла, ее тело было обнаружено поисковым отрядом через два дня. Мужчина был осужден на 20 лет строгого режима за это преступление.

После отбывания полугода наказания Бучин отправился на военную службу в Сирии через частную военную компанию «Вагнер». Во время боевых действий он получил ранение, был награжден и вскоре вернулся в Чусовой. Находясь на свободе, он подозревается в убийстве 29 августа 2024 года, унесшее жизни женщины и ее маленькой дочери.