В Пермском крае задержан подозреваемый в убийстве женщины и её семилетней дочери в Чусовом

Фото: телеграм-канал SHOT

В Пермском крае задержан подозреваемый в убийстве женщины и её семилетней дочери, тела которых 29 августа 2024 года были обнаружены в квартире в городе Чусовой. Сегодня об этом сообщила в своем тelegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан гражданин 1996 года рождения, — написала Волк.

В ближайшее время он будет допрошен следователями.

Ранее мы сообщали, что в Пермском крае бывший боец ЧВК «Вагнер» по имени Артем Бучин объявлен в розыск по подозрению в убийстве девушки и её дочери. Также два года назад 27-летний Бучин совершил убийство 23-летней медсестры Татьяны Рекутиной в Чусовом.