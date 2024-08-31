В Пермском крае задержан подозреваемый в убийстве женщины и её семилетней дочери в Чусовом

В Пермском крае задержан подозреваемый в убийстве женщины и её семилетней дочери, тела которых 29 августа 2024 года были обнаружены в квартире в городе Чусовой. Сегодня об этом сообщила в своем тelegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан гражданин 1996 года рождения,— написала Волк.
В ближайшее время он будет допрошен следователями.
Ранее мы сообщали, что в Пермском крае бывший боец ЧВК «Вагнер» по имени Артем Бучин объявлен в розыск по подозрению в убийстве девушки и её дочери. Также два года назад 27-летний Бучин совершил убийство 23-летней медсестры Татьяны Рекутиной в Чусовом.