В Петропавловске-Камчатском медсестра роддома перепутала бутылочки и накормила новорождённую молоком от заражённой ВИЧ матери

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Сегодня, 4 декабря 2024 года, в Петропавловске-Камчатском разгорелся скандал, связанный с заражением младенца вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Мать утверждает, что причиной заражения стали действия медицинских сестёр роддома.

По словам матери, сотрудники перепутали бутылочки и накормили новорождённую молоком от заражённой матери. Девочка родилась раньше срока, на 32 неделе беременности, и её поместили в специальный бокс для недоношенных детей. В роддоме предупредили, что в отделении есть матери с ВИЧ.

Следующие четыре года девочка росла слабой и постоянно болела. Этой осенью малышку отправили в Москву на операцию по удалению доброкачественной сосудистой опухоли, которая у неё была с рождения. Во время подготовки к поездке выяснилось, что у девочки ВИЧ. Родители уверены, что ребёнок был заражён именно в роддоме, пишет Mash.

Теперь в ситуации разбирается прокуратура и Министерство здравоохранения. Возбуждено уголовное дело.

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