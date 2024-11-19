В подмосковной Ивантеевке 37-летняя женщина родила здоровую девочку и оставила умирать малышку в унитазе: подробности

Фото: life.ru

В подмосковной Ивантеевке произошёл шокирующий случай. 37-летняя женщина родила девочку в туалете, после чего оставила её там. По предварительной информации, роды произошли утром 20 октября 2024 года.

-37-летняя женщина родила в унитаз новорожденного жизнеспособного ребенка и самостоятельно перерезала пуповину. После этого мать оставила малыша в унитазе и пошла в другую комнату, где стала дожидаться скорую помощь, — рассказал источник.

Когда медики приехали, она сказала им, что у неё открылось кровотечение, но они обнаружили труп новорожденной в унитазе, пишут известия.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Ей грозит до четырёх лет лишения свободы. Примечательно, что она уже воспитывает одного ребёнка.

Известно, что жительница Ивантеевки ранее была судима за наркотики и стояла на учёте в наркологической клинике.

Ранее мы писали про задержание российской туристки, которая родила младенца в турецком аэропорту Антальи и выбросила его в унитаз, фото (НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ).