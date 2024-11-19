В подмосковном Ногинске из-за неисправной газовой колонки погибла семья с собакой: подробности жуткой трагедии

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Мать с дочкой и их собака погибли из-за неисправной газовой колонки в подмосковном Ногинске. 14-летняя школьница перед смертью принимала ванну

Как стало известно SHOT, тревогу забил глава семейства, когда после работы не смог попасть к себе в квартиру на улице Интернационала. Когда никто не открыл дверь, пришлось вызывать МЧС. Перед мужчиной предстала жуткая картина: его жена и дочка были мертвы. Тело 39-летней матери в ночнушке находилось на диване, а школьница была в ванне без одежды. К моменту приезда служб воды там уже не было. Возле входной двери лежал труп их овчарки.

Предварительная причина смерти семьи — отравление угарным газом. При осмотре газовой колонки обнаружили повреждения трубы оттока газов.

Погибшая девочка училась в 9-м классе и занималась фигурным катанием. Её мама также была спортсменкой и участвовала в забегах.