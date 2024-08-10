В погоне за новым орловчанка чуть не лишилась старого: женщина забыла в ювелиром магазине своё кольцо стоимостью около 12 тысяч рублей

В пятницу, 9 августа 2024 года, стало известно, что в одном из ювелирных магазинов города Орёл произошло неприятное событие. Женщина, пришедшая выбрать новое кольцо, по неосторожности оставила на витрине своё старое украшение стоимостью около 12 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, она обратилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что потерянное кольцо нашла другая посетительница магазина — 53-летняя женщина. Она не стала искать владельца и решила оставить украшение себе. Однако её действия были квалифицированы как кража, и полицейские изъяли кольцо. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. На время следствия подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.