В поисках эликсира молодости: орловцы стремятся к долголетию

Орловцы изо всех сил ищут пути к выполнению задушевной задачи, взятой на плечи от вице-премьера Татьяны Голиковой — дожить до 81 года. Многообразные предложения по увеличению продолжительности жизни варьируются от успокаивающей йоги до печальных исправлений паспортных данных.

ОрелТамйс собрал наиболее занимательные высказывания жителей региона в социальных сетях:

«Стесняюсь спросить — а как? Расписку брать будут, чтобы раньше не умирать? Места на кладбище выделять только после 80? Умер раньше — остался должен, к детям приставы придут? Ну сколько люди могут прожить на пенсию в 13 тыс. рублей? Продукты наши есть невозможно — отрава, вода — ржавая, деревья вырубают, медицина — ни к чёрту, а они говорят — живите до 80 лет! Дурдом»;

«Такое ощущение, что народ сам по себе живёт, а правительство на другой планете! Ну очень далеки от народа. Либо мы от них…»;

«Инициатива отличная. Давайте порассуждаем, что можно сделать на практике. Например, бензин должен быть рублей по 30, зарплата — как минимум тысяч пятьдесят, но это, чтобы дожить до 76, а если до 81, — то лучше сто. Раз год бесплатная путёвка на море, и желательно не Чёрное. Пенсия — 70 тысяч. Лечение — бесплатное. И даже это не гарантирует нам долголетия»;

«Мизансцена: собрались однажды Боги на Олимпе и давай решать: сколько людям жить нужно»;

«Справятся. Куча вариантов есть. Считать год рождения по старославянскому календарю от сотворения мира, регистрировать с момента появления яйцеклетки. Можно просто лишить гражданства всех моложе 70, а по достижении выдавать. Создатели средних зарплат в 80 тыс. варианты найдут»;

«Это самая лучшая шутка года. Голикова приказала долго жить, надо исполнять»;

«Вижу только один вариант: срочно всем пенсионерам переписать в паспорте даты рождения. Соответствующий закон нужно принять на региональном уровне»;

«Не вижу поводов для расстройства: власть продлила нам жизнь!».

«Такое ощущение, что народ живет сам по себе, а власть на другой планете. Они так далеки от нас. Или, может, это мы от них…».

Вице-премьер Татьяна Голикова недавно озвучила губернаторам новые национальные проекты, ставя акцент на повышении продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и 81 года к 2036 году. «Как показывает опыт других стран, мы можем это обеспечить. Люди — это главное!» — подчеркивает она, не уточняя, о каких странах идет речь.