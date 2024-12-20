В поликлинике №3 города Орла установили новый лифт: комфорт и доступность для пациентов

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В поликлинике № 3 города Орла, в конце 2024 года, установили новый лифт. Пациенты уже успели оценить удобство и активно пользуются им.

Ремонт в медицинском учреждении стал возможен благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения», который реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», пишет vestiorel.ru.

В этом году поликлиника преобразилась: фасад здания утеплили, кровлю отремонтировали, провели монтаж и отделку помещений.

Ранее мы писали, что на Орловщине открылись два новых Семейных многофункциональных центра.