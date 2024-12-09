В Приморье акушер подозревается в продаже детей

Жительница Приморья Екатерина Корякина (Бойко) родила дочь двенадцать лет назад, но так и не смогла увидеть её. Врачи сообщили о патологии, забрали новорождённую с недовесом и выдали свидетельство о смерти. Позднее ДНК-тесты указали, что покойный ребёнок был мальчиком. Екатерина вместе с мужем просит следователей разобраться в этом ужасном недоразумении, и их дело привлекло внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина, как сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Беременность Екатерины в восемнадцать лет стала желанным событием, и результаты УЗИ обрадовали пару, показав девочку. Однако сложные роды нарушили их идиллию. После операции новорождённую Алису матери не продемонстрировали, сославшись на необходимость выхаживания. Екатерина лишь узнала о её смерти, всё глубже погружаясь в подозрения. С ДНК-тестом пришло осознание: её дочь, возможно, была украдена и отдана бездетной семье, что лишь усилило её решимость выяснить правду. Следователи продолжают расследование, поднимая больше вопросов, чем находя ответов, сообщает «Комсомольская правда».