В Проходном переулке прохода нет

№20 (689) от 15 июня 2022 г.

В областной столице лужи, похоже, стали главной достопримечательностью. К нам в редакцию обращались уже не раз именно по этому поводу. Очередное сообщение пришло из переулка Проходного. Он находится в Заводском районе, между железнодорожным и Лужковским мостами. Огромная лужа не просыхает здесь неделями, а то и месяцами после каждой весны. В этом году ситуация особо сложная из-за обильных дождей: проход к нескольким жилым домам по залитой водой дороге – единственный. Обойти лужу по другим тропинкам просто невозможно. Ответы из всех инстанций, куда обращались люди, стандартные: денег нет, в бюджете средства на строительство ливнёвки в этом месте не заложены. Попытки достучаться до других ведомств также не очень результативны. Так, на место выезжали работники «Водоканала» и даже откачали несколько бочек воды. Но потом заявили, что, оказывается, в переулок заходит вода из расположенного неподалеку пруда. Но жители сомневаются, что это разлив пруда, так как в этом году половодья по сути не было. В итоге по залитой дороге могут проехать только машины с большим клиренсом. Машины с низким днищем рискуют сесть в воде наглухо. Жители ждут, чтобы летняя жара подсушила воду. Пока же в этом месте прописались утки. Люди насчитали 21 утенка, шесть взрослых птиц и даже обнаружили одну очень красивую птицу, которую в наших краях раньше не видели.

Местные же власти не дают жителям вообще никакой надежды — ни на включение в программу ремонта дорог, ни на включение в программу по отсыпке окраинных улиц. И это все при том, что действие разворачивается буквально в нескольких метрах от берега реки. Вкопать там 200 метров труб, чтобы сделать ливневую канализацию, особых затрат не составило бы. До пруда, куда также можно отвести воду, расстояние еще меньше – всего 50 метров!

Жители умудрились достучаться даже до президента Путина через официальный сайт. Оттуда их письмо переадресовали в районную администрацию. Откуда уже последовало стандартное заклинание во всех схожих ситуациях: «нет денег». Жители поведали, что на месте даже брали пробы воды, так как рядом достаточно много коммуникаций, в том числе есть и канализационные трубы. Но в итоге выяснить, откуда же поступает вода, так и не смогли. Жители считают, что, если порыв той же канализации произошел под землей, то грунт отфильтрует часть содержимого в воде и не даст точно определить источник подтопления.

В итоге люди в 21-м веке оказались один на один со своей проблемой. Так, кто-то из жителей из этого тупика съехал. Вторые нашли выход – просить соседей, чтобы те пускали их пройти через свою территорию в обход огромной лужи. Но как быть остальным? Вытаптывать чужие огороды? Между тем граждане на полном серьезе приобрели болотные сапоги. Уровень воды в некоторых местах на дороге гораздо выше колена. Сейчас из-за жары он начал спадать. Но люди хотят решить проблему кардинально, чтобы в будущем она не возникала.

Кстати, под воду ушли и несколько соседних проездов – но там хотя бы нет тупиков, и есть асфальт. А переулок Проходной второго выезда не имеет. Кстати, на соседней улице, чтобы иметь возможность вывести на улицу ребенка-инвалида, пришлось прорубать в доме второй вход. А еще одна из местных жительниц – одинокая пенсионерка – просто молится, чтобы в случае чего машина «скорой» могла добраться до ее дома. А ведь достаточно всего лишь сделать нормальную ливневку и отвести воду в расположенную неподалеку речку, уверены местные жители. Неужели это так сложно?