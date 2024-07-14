В районе Вятского Посада едва не утонул мужчина: медики пришли на помощь

Фото: Станция скорой медицинской помощи (г. Орел)

В субботу, 13 июля 2024 года, в районе Вятского Посада едва не утонул мужчина. На помощь пришли фельдшер Екатерина Копцева, медсестра Мария Дружикина и водитель Юрий Масалов. Об этом случае из практики орловской станции скорой сообщили Вести Орел.

Бригада медиков прибыла на место происшествия через восемь минут после вызова. Состояние пациента было неизвестно. Очевидцы уже вытащили мужчину на берег и оказали ему первую помощь, но его состояние оставалось тяжёлым. По пути в больницу медики продолжили оказывать пациенту помощь.