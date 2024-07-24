В рамках подготовки к празднованию Дня города в Орле будет создано пять защитных сооружений

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

Сегодня, 24 июля 2024 года, стало известно, что к кануну Дня города в Орле планируется возведение пяти защитных сооружений. Бетонные конструкции будут установлены на публичных территориях. По информации от правительства Орловской области, до 5 августа 2024 года в городе появится пять укрытий.

Представители власти уточняют, что данные сооружения из бетона будут размещены в местах, где часто собираются граждане. Эти укрытия предназначены для защиты жителей от обломков беспилотников и ракет, пораженных противовоздушной обороной, в случае нападения со стороны Вооруженных Сил Украины.

Первые защитные сооружения появятся в Детском парке, парке Победы, около сквера А.П. Ермолова, на площади Ленина и в сквере Комсомольский, сообщает «Комсомольская правда».