Фото: auto.ru

Сегодня, 20 декабря 2024 года, появилась отличная новость для жителей Троснянского района! В расписание маршрута №607 «Орёл — Тросна» добавили автобус. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства.

Благодаря этому нововведению, количество рейсов увеличится в пятницу, а также в выходные и праздничные дни, пишет newsorel.ru. Чиновники уверены, что это положительно скажется на мобильности населения района.

Ранее мы писали, что на трассе в Орловской области пенсионерку переехали сразу два автомобиля: пожилая женщина скончалась.