В реестр «экстремистов и террористов» Росфинмониторинг внес сразу несколько орловцев:фамилии

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В обновлённый список террористов и экстремистов Росфинмониторинга попали осужденные в Орле четыре сторонника «А.У.Е.» (запрещенная в России экстремистская организация), сообщает newsorel.ru.

В список включены Евгений Пискунов, Антон Федосов, Шакир Амирахов и Максим Коновалов.

Также в обновленном перечне еще двое 18-летних уроженцев Орловской области – Павел Клепов и Александр Честных – и один 17-летний орловец.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в указанный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Напомним, приговор сторонникам запрещенного в России экстремистского сообщества «А.У.Е.» Орловский областной суд вынес 6 июня. Пискунов, Коновалов, Федосов и Амирахов признаны виновными в участии в деятельности экстремистской организации (ст.282.2 УК РФ). Пискунов также признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст.210.1 УК РФ). Их приговорили к лишению свободы на срок от 4 до 11 лет.