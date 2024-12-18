В результате железнодорожной аварии в Мурманской области скончалась женщина: список пострадавших, видео

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В результате произошедшего столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской области 18 декабря 2024 года в машине «скорой помощи» умерла женщина. Смотрите видео по ссылке.

Госпитализированы следующие пострадавшие:

Лотников И. А., 1982 г. р. (закрытая черепно-мозговая травма);

Лотников А. С., 1982 г. р. (ЗЧМТ);

Коплеева Г. Н., 1952 г. р. (травмы средней тяжести);

Нежанкевич А. С, 1994 г. р (ЗЧМТ);

Елисеева О. Л. 1986 г. р. (тупая травма живота).

Все они сейчас находятся под наблюдением специалистов в Центральной районной больнице Кандалакши. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, пишет SHOT.

По последним данным Министерства здравоохранения РФ, всего при аварии пострадали 17 человек, включая трёх несовершеннолетних.

Ранее мы писали, что сегодня днем в Мурманской области столкнулись грузовой и пассажирский поезда: есть пострадавшие.