 В роддоме Симферополя во время родов женщине разорвали мочевой пузырь

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Жительница Симферополя, Марина, пережила истинный кошмар во время родов: её мочевой пузырь был разорван. Женщина с горечью вспоминает, как во время схваток врач с непростительной жестокостью надавил ей на живот всем своим телом, что привело к ужасающим последствиям. Непрерывная борьба за жизнь её малыша обернулась трагедией: от резкого давления у Марины пошла кровь из носа, лопнули капилляры, но истинная катастрофа проявила себя лишь на следующее утро, когда, жалуясь на сильные боли, она узнала о разрыве своего мочевого пузыря.

После срочной операции, покрытая ранками и неизъяснимыми страданиями, ей пришлось ухаживать за новорождённым. Малыш также пострадал, у него обнаружили гематомы и синяк на виске. Врачи, обвиняя генетическую предрасположенность, пытались оправдать произошедшее, но дополнительные обследования опровергли их слова. Полгода Марина провела в невыносимых условиях с катетером и пеленками, перенесла ещё одну операцию. Теперь её семья борется за правду и справедливость, а юрист Николай Чернышук готовит документы для суда, сообщает телеграмм-канал «Shot».