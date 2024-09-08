В России дистанционная занятость вернулась к допандемийным значениям: статистика

По данным Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, основанным на информации Росстата, в России удалённая работа вернулась к показателям, которые были до пандемии. Сейчас из дома работает только 1% трудоспособного населения, тогда как во время пандемии этот показатель достигал 25–30%. В начале 2022 года он снизился до 4,2%, а к концу 2023 года — до 1,4%.

В настоящее время в России дистанционно трудятся примерно 1 млн человек, что составляет чуть больше 1% всех занятых. Из них 35–45% работают полностью удалённо, а 55–65% — в гибридном режиме. Это значительно меньше, чем в других странах.

После пандемии доля удалённой работы сократилась везде, но нигде это сокращение не было таким резким. Лидером среди отраслей остаётся сфера IT, где удалённо работает каждый восьмой сотрудник. В профессиональной и научно-технической сфере удалёнщиков 7%, в финансах и недвижимости — 4%, в административной работе — 2,5%. В остальных отраслях доля работающих дистанционно колеблется в диапазоне от 0,5 до 1,5%, а в сельском хозяйстве такой формат почти не представлен.

Эксперты Высшей школы экономики считают, что зачастую работодатели не могут оптимально распределять удаленную работу, и это усугубляет кадровый кризис на фоне минимальных показателей безработицы. Для многих россиян удалённая занятость является наиболее приемлемой, сообщает«Тг-канал Контекст».