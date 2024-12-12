В России хотят обязать водителей мусоровозов фотографировать состояние контейнерных площадок до и после вывоза отходов

Фото: vivozmusora.pro

Российский экологический оператор (РЭО) выступил с инициативой обязать водителей мусоровозов фиксировать состояние контейнерных площадок до и после вывоза отходов. Это предложение было озвучено в декабре 2024 года на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Для реализации этой идеи водителям будет предложено использовать специальное приложение «Водитель ТКО». С его помощью они смогут отправлять фотографии состояния контейнерных площадок в государственную информационную систему учёта твёрдых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

В Министерстве природы подтвердили, что РЭО усовершенствовал ФГИС УТКО для отображения фотографий сбора ТКО, пишет iz.ru.

-Для этого региональным операторам предоставили мобильное приложение «Водитель ТКО», которое позволяет автоматически загружать в систему фотографии контейнеров до и после их опустошения. Таким образом, появилась возможность в режиме реального времени наблюдать систематичность вывоза отходов и качество уборки контейнерных площадок, — добавили в ведомстве.

По мнению представителей РЭО, это нововведение поможет уменьшить количество жалоб от граждан на состояние контейнерных площадок. С 2019 года через систему «РЭО Радар» поступило более 64 тысяч обращений, связанных с проблемами вывоза отходов. За период с 25 ноября по 1 декабря 2024 года зафиксировано 1,1 тысячи сообщений, из которых большинство касалось несвоевременного вывоза отходов (36%) и нарушений правил сбора мусора (31%).

-Фотофиксация поможет улучшить качество вывоза отходов: при ненадлежащем оказании услуги РЭО будет видеть нарушения в режиме реального времени. К сожалению, многие жители нашей страны сталкиваются с тем, что услугу по вывозу отходов им оказывают некачественно: люди видят около своего дома переполненную контейнерную площадку, — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что уже 102 из 182 региональных операторов согласились предоставлять данные фотофиксации.

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