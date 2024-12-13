В России изобрели искусственную кожу, которая заживляет раны и исчезает без следа

Впереди стелются длинные новогодние выходные, озаренные бенгальскими огнями, сотрясаемые петардами и раскатами салютов. Но и с ними приходят ожоги…

Сегодня, при ожогах и иных серьезных поражениях кожи, современные биополимеры все чаще приходят на смену традиционным марлевым повязкам. Их преимущества ясны: они защищают поврежденные ткани от инфекции, обеспечивая оптимальный доступ кислорода и удержание влаги. Эти условия способствуют скорейшему заживлению. Однако большинство современных материалов, как и старые марлевые, требуют удаления, что может травмировать незажившие участки. Хотя существуют и биополимеры, рассасывающиеся со временем, они несовершенны: могут вызывать инфекционные осложнения и зачастую бывают дорогими.

Все эти сложности преодолены благодаря новому прототипу «искусственной кожи», разработанному учеными Сеченовского Университета Минздрава России. Специалисты Центра инновационных коллагеновых разработок создали доступную и эффективную технологию производства раневого покрытия на основе коллагена с добавлением природного белка — лактоферрина. Лактоферрин, высвобождаясь, защищает рану от инфекции и ускоряет заживление, создавая благоприятные условия для регенерации, сообщает «Комсомольская правда».