В России для многодетных родителей могут ввести четырёхдневную рабочую неделю

Вице-спикер Государственной думы РФ Борис Чернышов 18 ноября 2024 года предложил интересную инициативу: ввести четырёхдневную рабочую неделю для многодетных родителей. По его мнению, это поможет им более эффективно планировать своё время и находить баланс между работой и семьёй.
-Вот когда у вас дети появятся, вы поймете, что находиться с детьми — это не всегда выходной. Это большое количество забот, проблем и других вещей,— отметил Чернышов .
Действительно, многодетные родители часто сталкиваются с необходимостью отпрашиваться с работы, чтобы решить семейные вопросы, пишут известия. Четырёхдневная рабочая неделя позволит им уделять больше времени детям, водить их к врачу или посещать утренники.
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