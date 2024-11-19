В России для многодетных родителей могут ввести четырёхдневную рабочую неделю

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Вице-спикер Государственной думы РФ Борис Чернышов 18 ноября 2024 года предложил интересную инициативу: ввести четырёхдневную рабочую неделю для многодетных родителей. По его мнению, это поможет им более эффективно планировать своё время и находить баланс между работой и семьёй.

-Вот когда у вас дети появятся, вы поймете, что находиться с детьми — это не всегда выходной. Это большое количество забот, проблем и других вещей, — отметил Чернышов .

Действительно, многодетные родители часто сталкиваются с необходимостью отпрашиваться с работы, чтобы решить семейные вопросы, пишут известия. Четырёхдневная рабочая неделя позволит им уделять больше времени детям, водить их к врачу или посещать утренники.

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