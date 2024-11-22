В России могут ужесточить правила получения медсправки для водительских прав: подробности

В России хотят ужесточить правила получения медсправки для водительских прав — обязательной сдачей анализов на наркотики. Сейчас купить «хорошую» бумажку быстрее и дешевле, чем сделать самому. Этим пользуются любители запрещёнки и хронические алкоголики, сообщает t.me/mash.

Только за девять месяцев 2024 года 10% от всех ДТП произошло по вине/c участием пьяных водителей. Погибло 105 человек, ещё более 2,5к — пострадало. Части аварий можно было избежать, если б оформить медсправку стало не так просто, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, почти все автошколы сейчас дружат с клиниками и за копейки решают бумажный вопрос. Дошло до того, что заказать справку можно в интернете с доставкой за полчаса всего за 3–3,5к рублей — с подписью нарколога и психиатра. Анализы в таком случае никто не сдаёт.

Этим пользуются и те, кого лишали прав за нетрезвую езду. Перестали ли они употреблять и пить — неясно. Но процент ДТП с такими водителями стабильно есть. Поэтому союз обратился в Минздрав и попросил создать базу граждан, наблюдающихся у врачей, психиатров и наркологов. Чтобы оперативно сверять, кто есть в реестре, а кого нет. Но важнее внести поправки в законодательство, по которым вместе со справкой будущим автомобилистам будет необходимо сдавать и прикреплять анализы.