В России могут ввести ежегодную 13-ю пенсию ко дню рождения

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В Госдуме в 2025 году планируют рассмотреть законопроект о новой ежегодной выплате для пенсионеров. Согласно предложению, все категории пожилых людей смогут получать дополнительную пенсию — 13-ю по счёту — ко дню рождения. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

По задумке авторов инициативы, новая выплата станет приятным дополнением к празднику и поможет пенсионерам приобрести что-то полезное для себя, пишет news.ru.

— В 2025 году мы повторно внесем на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера. Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ, — подчеркнул вице-спикер.

Ранее мы писали, что Госдума приняла законопроект об изменениях порядка учета трудового стажа для назначения пенсии.