В России набирает обороты новый метод лечения оргазмами всех женских болезней — «оргазмотерапия»: видео

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Сегодня, 22 ноября 2024 года, стало известно, что в России активно рекламируется так называемая «оргазмотерапия». Некие «энерготерапевты» (чаще всего мужчины без медицинского образования) убеждают женщин, что этот метод способен избавить от всех проблем с женским здоровьем. Смотрите видео по ссылке.

«Оргазменные сенсеи» обещают привести любую женщину к экстазу и исцелению. Они утверждают, что способны пробудить в женщине энергию, которая якобы избавит её от болезней и наполнит жизненной силой, пишет SHOT.

«Энерготерапевты» заявляют, что их методика лечит репродуктивную и мочеполовую системы, а также помогает избавиться от болей и зажимов в шее, плечах и пояснице. Однако никаких научных доказательств эффективности этого метода нет.

За один сеанс «оргазмотерапии» просят от 40 тысяч рублей, а за индивидуальную программу — до 350 тысяч. И это при том, что эффективность методики не доказана. Поэтому стоит быть осторожными и не поддаваться на уловки сомнительных «целителей».

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