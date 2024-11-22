В России набирает популярность новый тренд в косметологии — «козьи подбородки»: контурная пластика лица с эффектом чёткой симметрии

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Сегодня, 22 ноября 2024 года, стало известно, что в последнее время в России набирает популярность новый тренд в косметологии — «козьи подбородки». Всё больше людей, а среди них есть как мужчины, так и женщины, обращаются к специалистам, чтобы сделать контурную пластику лица и добиться эффекта чёткой симметрии. В соцсетях их также прозвали подбородки-утюги.

Косметологи утверждают, что такая процедура помогает гармонизировать пропорции лица, придаёт объём и избавляет от ямочек. Цена вопроса — от 14 тысяч рублей, а результат обещают до 12 месяцев, пишет SHOT.

Некоторые люди, следуя новому тренду, стали увлекаться контурной пластикой и порой переходят грань. В результате они получают не совсем тот эффект, на который рассчитывали. Недавно в центре внимания оказалась дочь известного музыканта Дмитрия Маликова — Стефания. Её подписчики предположили, что блогерша поддалась влиянию модных тенденций и переусердствовала с инъекциями.

Ранее мы писали, что в России набирает обороты новый метод лечения оргазмами всех женских болезней — «оргазмотерапия»: видео.