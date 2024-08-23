В России обнаружен редкий вид паука, который занесен в Красную книгу региона

В Ефремове Тульской области 21 августа 2024 года были обнаружены два необычных паука. Эти членистоногие относятся к виду южнорусских тарантулов и имеют довольно внушительные размеры — до 10 сантиметров. Один из них имеет оранжевый окрас, а другой — с синим отливом. Фотографии этих необычных находок быстро распространились в социальных сетях.

Фото: UNSPLASH

По данным Тульского областного экзотариума, южнорусские тарантулы предпочитают сухой климат и обычно обитают в пустынных, степных и лесостепных районах. Они роют глубокие норы (до 40 см), откуда нападают на животных и насекомых.

Хотя укус паука не представляет опасности для человека, он может вызвать местный отёк. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Южнорусские тарантулы занесены в Красную книгу Тульской области как редкий вид.