Примирение перед расторжением брака: новый шаг к сохранению семьи

В России могут ввести обязательную процедуру примирения перед расторжением брака. Министерство юстиции рассматривает возможность законодательного закрепления такой практики. Ранее в Госдуме предложили обратить внимание на опыт Азербайджана, где разводящиеся пары обязаны пройти через примирительную медиацию.

Инициатива обсуждается в рамках реализации государственной политики по защите семьи и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Глава Минюста Константин Чуйченко заявил о планах подготовки законопроекта об обязательной досудебной «примирительной процедуре» при расторжении брака. В ходе этой процедуры супруги смогут договориться о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов.

Отметим, что с 2011 года в России действует закон о медиации — альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. Однако процедура медиации носит добровольный характер и оплачивается участниками спора, а потому не пользуется большой популярностью.

Вопрос введения обязательной «примирительной процедуры» перед расторжением брака обсуждался в Госдуме и на других общественных площадках. Депутат Олег Матвейчев («Единая Россия») рассказал, что в Азербайджане процедуру медиации при расторжении брака сделали обязательной в 2021 году, оплачивают её супруги. После первой сессии медиации 20% пар отказываются идти в суд. Отказываются ли они также и от идеи расторжения брака, депутат не уточнил.

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Глава думского комитета по делам семьи Нина Останина (КПРФ) считает, что действующий закон о медиации «не работает». Она обратилась к господину Чуйченко с предложением о введении обязательной медиации при разводах. По её словам, министр согласился с этим и предложил депутатам совместно работать над будущим законопроектом. Не все относятся к инициативе положительно, признаёт госпожа Останина. Она приводит главный тезис оппонентов: государство таким образом «вмешивается в дела семьи».

-Но речь идёт как раз о случаях, когда в семье появилась трещина, когда супруги решили подать заявление и обратились в суд, — отстаивает инициативу депутат.

«Институт медиации рассчитан на то, чтобы попытаться всё-таки урегулировать семейный конфликт». Госпожа Останина считает, что оплачивать процедуру медиации должны не супруги, а государство.

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ, медиатор Сергей Макаров говорит, что введение примирительных процедур может помочь мирному урегулированию хотя бы части семейных споров. Он подчёркивает принцип добровольности медиации, сообщает «Коммерсантъ».