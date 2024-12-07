В России планируют заменить репетиторство бесплатными образовательными услугами

Российским школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает «РИА Новости».

«Для повышения качества образования мы планируем заменить платных репетиторов бесплатными услугами, что позволит ученикам успешно сдать ЕГЭ без необходимости обращаться к коммерческим специалистам», — подчеркнул он.

Чернышенко отметил, что данная инициатива будет включена в Стратегию развития образования на период до 2036 года с перспективами до 2040 года. В разработку этого важного документа вовлечено около 500 экспертов, которые стремятся создать основы для образовательного роста и улучшения доступа к знаниям.

Эта мера, направленная на поддержку учащихся и обеспечение равных возможностей, станет важным шагом на пути к качественному и доступному образованию для всех.