Фото: rewizor.ru

Сегодня, 20 ноября 2024 года, стало известно, что в России появился необычный способ продвижения товаров и услуг — реклама на собаках. Стоимость такого вида рекламы составляет 50 тысяч рублей.

За эти деньги рекламодатель получает минимальный пакет таргетированной рекламы с использованием трёх собак, 15 прогулок и изготовлением костюмов и рекламных баннеров. Псов выведут погулять в местах скопления целевой аудитории, пишет SHOT. По словам создателя сервиса, такой подход гарантированно привлечёт внимание жителей благодаря вирусному эффекту.

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