В России появится новая мера поддержки родителей: беспроцентная ссуда при рождении первенца

По факту рождения первого ребёнка предложено внедрить беспроцентные ссуды, сообщает t.me/bloodysx.
За появление второго и каждого последующего ребёнка планируется списание 20% долга за приобретение жилья.
Законодатели, чиновники и общественники неустанно ищут способы повысить рождаемость в стране. Одним из таких путей стала инициатива Ирины Волынец, уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане.
Она обратилась к вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой и профильным комитетам с призывом поддержать разработку соответствующего законопроекта.
В проекте предлагается создание государственной программы для поддержки молодых семей через беспроцентные жилищные ссуды после рождения первого ребёнка.
Механизм компенсации выглядит следующим образом:
— при рождении второго ребёнка списывается 20% от оставшегося долга,
— при рождении третьего — ещё 20%,
— четвёртого — тоже 20%,
— пятого — дополнительно 20%,
— шестого — окончательные 20%.
Сумму ссуды следует определять с учётом среднерыночных цен на жильё с учетом региональных коэффициентов.
Эта система мотивации способствует увеличению рождаемости, предоставляя семьям доступное жильё и уменьшая финансовую нагрузку. Она также побуждает семьи планировать рождение большего числа детей.