В России появится новая мера поддержки родителей: беспроцентная ссуда при рождении первенца

По факту рождения первого ребёнка предложено внедрить беспроцентные ссуды, сообщает t.me/bloodysx.

За появление второго и каждого последующего ребёнка планируется списание 20% долга за приобретение жилья.

Законодатели, чиновники и общественники неустанно ищут способы повысить рождаемость в стране. Одним из таких путей стала инициатива Ирины Волынец, уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане.

Она обратилась к вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой и профильным комитетам с призывом поддержать разработку соответствующего законопроекта.

В проекте предлагается создание государственной программы для поддержки молодых семей через беспроцентные жилищные ссуды после рождения первого ребёнка.

Механизм компенсации выглядит следующим образом:

— при рождении второго ребёнка списывается 20% от оставшегося долга,

— при рождении третьего — ещё 20%,

— четвёртого — тоже 20%,

— пятого — дополнительно 20%,

— шестого — окончательные 20%.

Сумму ссуды следует определять с учётом среднерыночных цен на жильё с учетом региональных коэффициентов.

Эта система мотивации способствует увеличению рождаемости, предоставляя семьям доступное жильё и уменьшая финансовую нагрузку. Она также побуждает семьи планировать рождение большего числа детей.