В России предложили создать единый стандарт для кризисных центров помощи женщинам

t.me/bloodysx

В России предложили установить единый стандарт для женских кризисных центров, что представляет собой важный шаг к правозащитной гармонии. Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова выразила намерение разработать общенациональный стандарт, основываясь на успешных практиках, уже зарекомендовавших себя в этой сфере, сообщает t.me/bloodysx.

Кризисные центры становятся не только убежищем, но и последним шансом для многих женщин, стремящихся начать новую жизнь. Они могут в любое время обратиться за социальными или срочными услугами, получая поддержку специалистов, включая психологическую помощь и правовое сопровождение.

Предлагается включить в новый стандарт следующие ключевые аспекты:

▪️ Запрет на отказ в помощи из-за отсутствия регистрации или статуса малообеспеченной.

▪️ Запрет на отказ в поддержке беременных женщин в случае нехватки медико-социальной помощи.

▪️ Унификация видов услуг и условий пребывания.

▪️ Запрет на передачу помещений, требующих значительного ремонта, для нужд кризисных центров.

Татьяна Потяева и Татьяна Буцкая уже поднимали общественные проблемы, касающиеся доступа женщин к помощи, а сама Москалькова сообщала о переполненности шелтеров, что оставляет многих в критическом положении.