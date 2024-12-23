В России рассматривают законопроект о запрете использовать детей в рекламе вредных продуктов

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В России началось обсуждение запрета на изображения детей в рекламе нездоровой пищи.

Депутаты, стремясь противостоять растущему детскому ожирению, предложили эту инициативу. Представитель “Единой России” Борис Гладких направил соответствующий запрос вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Использование детских образов в рекламе продуктов, изобилующих солью и жирами, создает искаженное представление о реальной пользе этих товаров, негативно воздействует на пищевые привычки и приводит к росту ожирения среди детей, считает парламентарий.

Согласно Минздраву РФ, более 6% российских детей страдают от ожирения, а каждый пятый имеет избыточный вес. В последние 12 лет заболеваемость возросла в 1,5 раза у детей до 14 лет и почти в два раза у подростков от 14 до 18 лет.

Врач-эндокринолог Инна Мисникова поддерживает идею запрета, указывая на серьезность проблемы ожирения в стране. Однако, по её мнению, одних изменений в рекламе недостаточно; необходимы комплексные меры, включая популяризацию здорового питания и контроль за составом продуктов.

Минздрав в настоящее время тщательно изучает эту инициативу, сообщает телеграмм-канал «Кровавая барыня».