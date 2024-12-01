В России резко увеличилась заболеваемость микроплазменной пневмонией: к чему может привести лёгкий кашель

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Сегодня, 1 декабря 2024 года, стало известно, что в России наблюдается рост случаев заболевания микроплазменной пневмонией. Опасность заключается в том, что на первых порах болезнь может протекать практически бессимптомно: температура остаётся в пределах нормы, а единственным признаком недуга является лёгкий кашель.

Однако если оставить болезнь без внимания, она может привести к развитию серьёзных осложнений, например, фиброза лёгких. Это состояние значительно ослабляет организм и может стать причиной других проблем со здоровьем, пишет ЧП Live.

Микроплазменная пневмония чаще всего поражает детей и людей с ослабленным иммунитетом. Случаи заболевания зафиксированы в разных регионах страны.

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