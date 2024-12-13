В России с 1 января 2025 года будут действовать новые правила провоза животных в поездах: что изменится?

Фото: kosino-uhtomski.mos.ru

С начала 2025 года в России изменятся правила провоза домашних животных в поездах. Больше не нужно покупать целое купе, чтобы отправиться в путешествие с кошкой или собакой — с 1 января достаточно будет приобрести один билет. При покупке билета на сайте РЖД другие пассажиры смогут увидеть, что в их купе поедет домашний питомец.

Если же вы путешествуете с крупной собакой и хотите выкупить целое купе, вам потребуется только дополнительный билет без места. В купе можно будет перевезти до четырёх крупных собак или переносок с животными, независимо от количества занятых мест, пишет news.ru.

Услуга по провозу животных без сопровождения хозяев, запущенная с 2018 года, остаётся востребованной. По словам заместителя генерального директора АО «ФПК» Станислава Зотина, благодаря ей было перевезено уже 80 тысяч животных.

Ранее мы писали, что в Госдуме предложили ввести уголовное наказание за истребление бездомных животных.