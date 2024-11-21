В России самозанятых таксистов могут освободить от прохождения ежедневного медосмотра

Фото: arendaland.ru

На пресс-конференции, посвящённой проблемам индустрии такси и путям их решения, заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский рассказал о подготовленных депутатами поправках в закон «О организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

Изменения коснутся правил прохождения медосмотров и проверки технического состояния автомобилей самозанятыми водителями. Для них предлагается ввести «презумпцию ответственности»: освободить от необходимости проходить ежедневный медосмотр и проверять техническое состояние машины, пишут известия.

Но это не значит, что контроль таксистов станут менее строгими. Перед получением заказа от агрегатора самозанятый водитель должен будет заполнить электронную анкету, в которой подтвердит, что находится в трезвом виде, не имеет проблем со здоровьем, а автомобиль технически исправен. В случае ДТП и предоставления ложных сведений в анкете, это станет отягчающим обстоятельством.

-Модель, установления в законе, рассчитана на таксопарки, но не учитывает, что эти правила водители самозанятые просто не могут выполнить. В ряде случаев до пункта техосмотра или медосмотра нужно проехать несколько сотен километров. Введение анкетирования и принципа презумпции ответственности, позволит решить эту проблему, — отметил депутат.

Ранее мы писали, что в России появился необычный способ продвижения товаров и услуг — реклама на собаках: стоимость.