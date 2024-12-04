В России сотни онкобольных развели на миллионы рублей, продавая им псевдолекарство от рака

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В России разразился скандал вокруг компании ООО ТД «Живая Земля», которая предлагала больным раком сомнительное лекарство под названием «Пептид Т-1». Этот препарат не прошёл клинические испытания, но это не помешало предпринимателям из ООО ТД «Живая Земля» продавать его в 2024 году по высокой цене. Смотрите видео по ссылке.

Сотрудники этой компании находили больных раком и рассказывали им о том, что они якобы разработали новейший препарат от онкозаболеваний под названием «Пептид Т-1». Одна ампула стоила пациентам минимум 10 тысяч рублей, а в месяц необходимо было три-четыре дозы. Некоторым раковым больным обещали скидки за покупку партии, и люди покупали «Пептид Т-1» на сотни тысяч рублей, пишет SHOT.

После приёма препарата пациенты начали замечать, что состояние их здоровья ухудшается. После обследования у врачей стало ясно, что опухоли только увеличиваются в размере.

От сомнительных БАДов пострадали больные Московской и Ленинградской областей, Башкирии, Тывы и т. д. Они обратились в Следственный комитет России с жалобой на действия компании.

Компания ООО ТД «Живая Земля» действовала с 2022 года. Изначально их целевой аудиторией были больные пенсионеры. Продажи происходили по принципу сетевого маркетинга — через сарафанное радио люди приглашали знакомых, продавали препарат и получали деньги с каждого клиента. Был создан телеграм-чат на 4 тысяч человек, в котором проводили консультации и продавали «пептид». Они уверяли, что главный и единственный поставщик сырья — это природа.

Владелец компашки Руслан Максютов и идейный вдохновитель Геннадий Кошелев вместе с четырьмя сотрудниками организации заработали за год более 99 миллионов рублей.

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