В России сотрудникам могут заплатить за то, что они не пойдут на корпоратив

В России предложили компенсировать сотрудникам отказ от корпоративов денежными вознаграждениями.

Как стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ, активисты общественного движения «Зов народа» внесли инициативу о введении премий для работников, выбирающих не участвовать в праздниках. Это предложение уже передано в Минтруд. Общественники призывают ведомство разработать рекомендации для работодателей, позволяющие направлять средства, предусмотренные для праздничных мероприятий, на поддержку социально уязвимых групп населения.

По мнению авторов инициативы, жены участников СВО, многодетные родители, инвалиды, спортсмены и студенты должны иметь право на новогоднюю премию вместо участия в корпоративе. Как пояснили в «Зове народа», такой подход не только будет способствовать укреплению солидарности в обществе, но и поднимет моральный дух сотрудников, позволяя им чувствовать заботу о тех, кто в ней особенно нуждается.