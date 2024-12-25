В России стали чаще штрафовать за авто с гирляндами

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В Российской Федерации стремительно возросло количество штрафов за автомобили, украшенные гирляндами. Россияне, стремящиеся создать новогоднюю атмосферу, рискуют с электричеством в своих «ласточках».

Как выяснил портал SHOT, любителей наряжать своих железных коней ожидают штрафы в 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ за «внесение изменений в конструкцию транспортного средства». Наиболее неприятно то, что инспекторы могут потребовать снять гирляндочки с автомобиля, а затем инспектировать, удостоверяясь, что ничего лишнего на машине не осталось.

Особо рьяные поклонники новогоднего настроения устанавливают на крыши своих машин небольшие ёлочки, заколачивая их как придется. Некоторые же вовсе заполняют кузов гирляндами, подключая огоньки непосредственно к электросистеме автомобиля, что является серьезным вмешательством в проводку и, соответственно, наказывается штрафом.

По словам вице-президента Нацавтосоюза Яна Хайцеэра, избежать наказания можно, подключив 12-вольтовую гирлянду в прикуриватель. Это не будет считаться изменением конструкции автомобиля, как и установка ёлок на багажник крыши.