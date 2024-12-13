В России стали известны даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году

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В России стали известны даты проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание экзаменов на 2025 год.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнётся 21 марта и продлится до 21 апреля, охватывая резервные дни. Первый экзамен основного периода пройдёт 23 мая — выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Последний день основного периода назначен на 23 июня, после чего предусмотрены дополнительные дни для пересдачи — 3 и 4 июля, пишет newsorel.ru.

Для тех, кто выбрал ОГЭ, досрочный период начнётся 22 апреля с экзамена по математике. С учётом резервных дней он завершится 17 мая. Основной период стартует 21 мая с экзаменов по иностранным языкам, а последние испытания пройдут 2 июля, включая резервный день.

Ранее мы писали, что в Госдуме хотят облегчить учебную нагрузку школьникам и сделать дни «без домашних заданий».