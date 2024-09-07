В России стоимость нового iPhone 16 Pro Max в топовой комплектации начнется от 400 тысяч рублей: презентация Apple состоится 9 сентября

Уже скоро состоится презентация нового iPhone 16, и поклонники бренда с нетерпением ждут этого события. Но ещё до официальной презентации можно узнать примерные цены на новую модель. По предварительной информации, стоимость iPhone 16 в России будет начинаться от 400 тысяч рублей за Pro Max в топовой комплектации.

Презентация Apple пройдёт 9 сентября 2024 года, а продажи начнутся 20 сентября. В России новинку можно будет приобрести ориентировочно с 22 сентября, но при условии полной предоплаты. Некоторые крупные продавцы уже готовы предложить iPhone 16 по следующим ценам:

iPhone 16 128Gb — 149 900 рублей.

iPhone 16 Pro 256Gb (цвет на ваш выбор) — 199 900 рублей.

iPhone 16 Pro Max 256Gb (цвет на ваш выбор) — 229 990 рублей.

iPhone 16 Pro Max на 2 Тб — 399 900 рублей.

По информации Mash, особо проворные продавцы обещают более низкие цены, примерно на 50 тысяч рублей ниже указанных. Например, 16 Pro на 256 Гб за 145 тысяч и 16 Pro Max на 256Гб за 185 тысяч рублей. Однако после презентации цены могут вырасти из-за различных факторов, таких как объявленная цена, курс валют, логистика и эксклюзивность.

Важно отметить, что iPhone 16 будет поставляться из разных стран, включая Дубай, Японию, Китай, Индию, Америку и другие. Продавцы предупреждают о возможных историях про миллион рублей и больше в первые дни продаж, но обещают, что после того, как рынок успокоится, цены станут более доступными.

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