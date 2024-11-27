В России ужесточили наказания для хозяев питомцев: новые штрафы для владельцев домашних животных

Депутаты Государственной Думы во втором и третьем чтениях одобрили законопроект, вводящий штрафы за несоблюдение правил содержания домашних животных. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности и вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает news.ru.

В случае нарушения установленных норм, физических лиц ожидает штраф до 3 тысяч рублей, должностных — до 15 тысяч рублей, а юридических — до 30 тысяч рублей. Однако если виновным окажется не хозяин, а другой человек, заботящийся о питомце, ответственность не будет возложена на владельца.

Ранее член парламентского комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Ольга Епифанова, поднимала вопрос о создании единого реестра домашних животных для защиты людей от агрессивных собак. Она отметила необходимость закрепления ответственности хозяев за жизнь своих питомцев и призвала ввести систему регистрации на федеральном уровне, подчеркнув, что ее отсутствие на местах порождает формальность.

Также россиянам рекомендовали обращаться в полицию, суд и прокуратуру, если соседи содержат экзотических и опасных животных, мешающих окружающим. Закон о запрете на диких животных в квартирах действует с 2020 года, однако он применяется лишь к тем питомцам, которые были привнесены в жилье после этого срока.