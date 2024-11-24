В России введён запрет на усыновление детей гражданами стран с разрешённой сменой пола

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Президент России Владимир Путин 23 ноября 2024 года утвердил закон, который запрещает усыновление детей из России гражданами тех стран, где разрешена смена пола.

В документе уточняется, что ограничения касаются также граждан государств, где смена пола осуществляется с использованием лекарственных средств, способствующих формированию первичных или вторичных половых признаков другого пола, а также тех, кто вносит изменения в документы, удостоверяющие личность, без медицинского вмешательства, пишут известия.

Закон был единогласно одобрен Советом Федерации 20 ноября. Внесённые поправки в Семейный кодекс РФ запрещают как усыновление, так и опекунство российских детей гражданами стран, где смена пола разрешена, независимо от того, осуществляется ли это медицинским путём или путём изменения документов. Кроме того, опекунство не могут получать лица без гражданства, проживающие в таких странах.

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